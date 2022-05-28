Küçükçekmece'de sürücülerin yol verme kavgası

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 11:28

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece Basınekspres yolunda meydana geldi. İki sürücü yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobillerinden inen sürücüler tekme, tokat birbirlerine girdi. Trafiği umursamadan kavga eden sürücüler diğer sürücülerin araya girmesiyle ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi.