Kuvvetli rüzgar seyir halindeki TIR'ı böyle devirdi
ABD'nin Los Angeles kentinde meydana gelen fırtınada esen şiddetli rüzgar bir seyir halindeki TIR'ı devirdi. O anlar araç içi kamerasınca kaydedildi.
ABD'nin Los Angeles kentinde etkisini gösteren fırtına hayatı felç etti. ABD'nin Los Angeles kentinde meydana gelen fırtınada esen şiddetli rüzgar trafikte seyir halindeki TIR'ı devirdi. O anlar araç içi kamerasınca kaydedildi.
TIR sürücüsün kazayı yara almadan atlattığı ifade edilirken, polis, görüntüleri, 'Emniyet kemeri hayat kurtarır. Hava olaylarının hayatınızı nasıl alt üst edeceğini bilemezsiniz" ifadeleriyle yayınladı.
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