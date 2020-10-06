06 Ekim 2020 Salı, 16:12

Malatya’da insanlık ölmemiş dedirten olay, bir kuru temizlemeci dükkanında yaşandı. Almanya’da yaşayan ve izne memleketi Malatya’ya gelen gurbetçi Yüksel Bayraktar, cebinde para olduğunu unuttuğu pantolonu kuru temizlemeciye bıraktı. Esnaf Nihat Demir, her zamanki gibi makineye atmadan kontrol ettiği elbisenin cebinde bin 600 Avro'yu buldu. Elbise sahibinin herhangi bir iletişim numarası olmadığı için parayı muhafaza eden esnaf, ertesi gün iş yerine gelen pantolonun sahibi gurbetçiye parasını teslim etti.

54 yıldır kuru temizleme işiyle uğraştığını belirten esnaf Nihat Demir, müşterinin telefon numarasına ulaşamadığımdan dolayı parayı emanet görüp bir gün boyunca beklettiğini belirterek, “Parayı eve götürdüm. Hatta gece 3 defa para yerinde mi diye kalktım baktım. Emanet olduğundan dolayı devamlı bakıyordum. Bana rahatsızlık verdi. Ertesi gün de abimiz geldi, parayı kendisine teslim ettim. O da mutlu oldu, ben de mutlu oldum” dedi.

Ekonomik olarak zor durumda olduğunu da ifade eden Demir, “Şu anda benim bir iki tane icralık davam olduğu halde, bu ortamda haram paraya hiç özenmeden, heveslenmeden seve seve sahibine parasını teslim ettim” ifadelerini kullandı.

Pantolonunun cebinde para olduğunu bilmeden temizlemeciye veren gurbetçi Yüksel Bayraktar da, “Pantolonumu kuru temizleme için getirdim ve içinde para olduğunu bilmiyordum. Bir gün sonra geldikten sonra kendisiyle burada konuşunca esnaf kardeşimiz paramı iade etti. İnsanlık ölmemiş kendisine teşekkür ediyorum. Bin 600 Avro, Türk parasıyla yaklaşık 15 bin TL ediyor. Paramı geri aldım, gerçekten bu paranın helal para olduğunu söyledim. Yani böyle esnaflara gerçekten ihtiyacımız var. İnsanlık gerçekten ölmemiş” diye konuştu.