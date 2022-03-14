Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları yerlerden çıkarılarak ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
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