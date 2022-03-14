Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı

Abone Ol google-news

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
14 Mart 2022 Pazartesi, 09:25

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları yerlerden çıkarılarak ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. 

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler