Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı

14 Mart 2022 Pazartesi, 09:25

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları yerlerden çıkarılarak ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.