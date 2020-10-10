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Manisa'da trafikte tepki çeken görüntüler

Manisa’da motosikletli iki kişi tasmasından tuttukları pitbull cinsi köpeği görenlerin şaşkın bakışları arasında kilometrelerce koşturdu. Köpeğin oldukça zorlandığı görülürken durumu gören vatandaşlar olaya tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
10 Ekim 2020 Cumartesi, 12:02

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde motosikletle seyir halinde giden iki gençten biri tasmasından tuttuğu pitbull cinsi köpeği kilometrelerce koşturdu.

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Kervan Yolu'nda bir sürücü tarafından çekilen görüntüde hareket halindeki motosiklete yetişmeye çalışan köpeğin oldukça zorlandığı görülürken durumu gören vatandaşlar olaya tepki göstererek, motosikletlilerin bulunarak cezalandırılmasını istedi.

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