Mansur Yavaş kredi onayının Berat Albayrak'ın imzasını beklediğini açıkladı

08 Ekim 2020 Perşembe, 09:23

Yavaş meclis toplantısında kredilere yönelik açıklama yaptı. Yavaş, pandemi nedeniyle daha fazla otobüs ihtiyacı olmasına rağmen otobüs alımı için alınacak dış kredi onayının Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ta beklediğini açıkladı.