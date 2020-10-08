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Mansur Yavaş kredi onayının Berat Albayrak'ın imzasını beklediğini açıkladı

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi nedeniyle daha fazla otobüs ihtiyacı olmasına rağmen otobüs alımı için alınacak dış kredi onayının Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın imzasını beklediğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2020 Perşembe, 09:23

Yavaş meclis toplantısında kredilere yönelik açıklama yaptı. Yavaş, pandemi nedeniyle daha fazla otobüs ihtiyacı olmasına rağmen otobüs alımı için alınacak dış kredi onayının Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ta beklediğini açıkladı.

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