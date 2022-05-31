Marketin camını betonla kıran hırsız kamerada
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda gece saatlerinde marketin kapı camını beton parçasıyla kıran şüpheli, kameraya yansıdı. Mahalle sakinlerinin çıkmasıyla marketten hırsızlık yapamayan şüpheli kaçarak kayıplara karıştı.
Olay gece 03.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesinde bir markette meydana geldi. Marketin olduğu sokağa gelen maskeli hırsız, yoldan bulduğu beton parçasıyla, marketin kapı camını kırdı.
Sesi duyan vatandaşlar, sokağa çıkınca şüpheli, hırsızlık olayını gerçekleştiremeden kaçarak kayıplara karıştı.
Olay anı marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Market sahibi polis karakoluna giderek şikayetçi oldu.
Video Haberler
- Bulunan çakal ve tilki yavruları koruma altına alındı
- Mobilya fabrikasında yangın; Ölü ve yaralılar var
- Avrupa Otoyolu’nda araç yangını
- İşçinin asma tavandan düğün salonun düşmesi
- Yakayı işte böyle ele verdi
- İstanbul'da IŞİD operasyonu: Gözaltılar var
- Görenler şaştı kaldı
- Ayı barınağının 73'üncü ve en küçük üyesi
- Önüne gelene bıçak çekip intihara kalkıştı
- Kamu görevlileri rüşvetten tutuklandı
En Çok Okunan Haberler
-
- O fabrika sökülüyor!
- 20 yaşındaki milli tekvandocu kalbine yenildi
- 'Dövdüm, tecavüz ettim, porno izlettim'
- Diyanet Kuran meali yasaklattı
- Kim bu Türkiye Devlet Fedaileri?
- 'Görevli yanlış anlamış'
- Kaftancıoğlu Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda
- Memurun sakal uzatması 'resmen' serbest
- İşçi servisi kazasında ölü sayısı 3’e yükseldi
- 'Koğuştaki boş ranzaya kapağı atarsın'