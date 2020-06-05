Marmaris'te kan donduran görüntüler! Yürümeye devam etti

05 Haziran 2020 Cuma, 17:58

Olay, dün saat 11.00 sıralarında, Kapalı Çarşı Postane Çıkmazında meydana geldi. İddiaya göre evsiz Nevzat T., sokakta karşılaştığı Bilal Vural'ın yanına giderek borç para istedi. Vural, her gördüğünde kendisinden para istediğini öne sürdüğü Nevzat T.'yle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Arka cebinden çıkardığı çakıyla Vural'ı karnından bıçaklayan Nevzat T., koşar adımlarla kaçtı. 50 metre mesafedeki Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ndeki memurlar, gürültüyü duyunca olay yerine geldi. Bilal Vural, bir büfeden aldığı ekmek bıçağıyla postane sokağında kanlar içinde kendisini bıçaklayanı bulmak için dolaşırken yakalandı. O anlar ise bir vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Yaralı Vural, ambulansla, Marmaris İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Zanlı Nevzat T. ise yakalanarak gözaltına alındı. Nevzat T.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Öte yandan olayın meydana geldiği sokakta döner dükkanı ustası Mesut Ürün, "Bir ağabeyimizin elinde ekmek bıçağıyla kanlar içinde sokakta kendini bıçaklayanı aradığını gördük. Sokakta birkaç defa gitti geldi. Daha sonra ambulansla götürüldü. Polis, olaya anında müdahale ederek bıçaklayanı yakaladı" dedi.