MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga
MasterChef’in önümüzdeki haftalarda yayınlanacak dış çekimlerinden biri Bursa'da gerçekleşti. Program çekimi esnasında çekim yerindeki esnaf içeriye alınmayınca kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavgaya polis müdahale etti.
Bursa’nın Tophane Meydanı'nda çekim alanında çalıştığını öne süren bir esnafın içeri girmesine izin verilmeyince gerginlik yaşandı. Gerginlik büyüyünce kavga çıktı.
Yumrukların konuştuğu kavgayı polis ayırdı.
En Çok Okunan Haberler
- Fahrettin Koca'dan, İmamoğlu tedbiri
- Ülkelerini unutmadılar
- Fahrettin Koca'dan Ekrem İmamoğlu'na telefon
- Ünlü'den 'Pelikan' çıkışı
- İzmir yol ayrımında
- İmamoğlu'ndan korkutan vefat sayısı açıklaması
- Fırat Tanış'dan Babacan'a 'Gezi' hatırlatması
- Hayrunnisa kansere yenik düştü
- Kılıçdaroğlu'ndan 'yeni anayasa' açıklaması
- Tam iflas hali, deri değişimini gerekli kıldı
Video Haberler
- MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga
- AKP’li başkandan çağrı: Hastaneler tamamen doldu
- Beklenmedik ölüm! 13 yaşındaki Genç'in o anları kamerada
- 'Miss Ugandalılar' bu kez polis baskınında ortaya çıktı
- Bir dakika içerisinde 6 kez kaza yaptı!
- Hava almak için balkona çıktı, gördüğü manzara şaşırttı
- 3 çocuk babası komşu kavgasında öldürüldü
- 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü küçük Zeynep'i böyle ezdi
- Şişli'de dede ve torununa silahlı saldırı anı kamerada
- Bağcılar'da sokakta silahlı kavga! O anlar kamerada