Abone Ol google-news

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

MasterChef’in önümüzdeki haftalarda yayınlanacak dış çekimlerinden biri Bursa'da gerçekleşti. Program çekimi esnasında çekim yerindeki esnaf içeriye alınmayınca kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavgaya polis müdahale etti.

İHA
15 Kasım 2020 Pazar, 19:43

Bursa’nın Tophane Meydanı'nda çekim alanında çalıştığını öne süren bir esnafın içeri girmesine izin verilmeyince gerginlik yaşandı. Gerginlik büyüyünce kavga çıktı.

Yumrukların konuştuğu kavgayı polis ayırdı.

En Çok Okunan Haberler

Video Haberler