Meclis'te AKP'lileri kızdıran konuşma

Bülbül, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Tokat Almus’ta bir doktorun haritada Alevi köylerini işaretlemesini ve Yalova’da Alevi ailelerin evlerinin işaretlenmesini gündeme getirdi. 2010 yılından bu yana sistematik olarak Alevi evlerinin işaretlendiğini hatırlatan Bülbül, şu ana kadar bir şüphelinin dahi bulunmamasına tepki gösterdi.

Bülbül, “Şu ana kadar evlerimiz işaretleniyordu, Tokat’ta tek tek Alevi köylerinin eski ve yeni adı kırmızıyla Alevi yazılmış. Ne yapılmış bununla ilgili soruşturma başlatılmış” dedi.

Yalova’da Alevilerin evlerini işaretlenmesini fotoğrafla gösteren Bülbül, “Bu bir nefret suçudur. Bunu bulmazsanız biz bulacağız yazın bir yere bunu” diye konuştu.

4 gündür bir kişinin bile bulunmamasına tepki gösteren Milletvekili Kemal Bülbül, şunları kaydetti:

“2010 yılından bu yana sistematik olarak kapılar işaretleniyor. Bir tane şüpheli bulunmadı. Elimde faili meçhuller dosyası var. Bu sadece isimlerden oluşan bir dosya, hikâyesi değil. Elimde gözaltında kayıp dosyası var. Bu şimdi neyin hikayesidir? Bir, derin devletin, iki paralel devletin, üç, Gökhan Güneş’in kaçırılmasında ortaya çıkan görünmeyen devlettir. Derin devlet devri bitmiş, paralel devlet devri bitmiş, görünmeyen devlet devri başlamıştır. Derin devlet neydi? Derin devleti, sayın merhum Bülent Ecevit Giresun’da yaptığı bir konuşmada ‘Kontr Gerillayı’ ifşa ederek söyledi. Sonra Demirel’e soruyorlar diyorlar ki derin devlet nedir? Diyor ki derin devlet devletin kendisidir, ayrı bir devlet değil.

Ama devlete el koydukları zaman derin devlet olurlar, diyor. Sonra Kenan Evren diyor ki Demirel doğru söylüyor, diyor. Çünkü derin devlet kendisiydi. Derin devlet darbe yapar, işkence yapar, katliam yapar, zülüm yapar. Şimdi paralel devlet, derin devleti tasfiye etti ele geçirdi, içine aldı. Paralel devletle derin devlet ortak bir sürü katliam yaptılar.

Berkin Elvan, Ali İsmail Korkmaz bunlardan birisidir. Şimdi ne oldu şimdi de görünmeyen devlet paralel devletle o derin devleti tasfiye edip, kendi kontrolüne aldı ve bu görünmeyen devlet. Bu kürsüden ilan ediyorum dün gece bana sosyal medyadan ölüm tehdidi mesajı gönderdi, dün akşam telefonumda kayıtlı duruyor, kamuoyu bilsin.”

“BU GÖRÜNMEYEN DEVLET KİMDİR, HANGİ DEHLİZDE?”

“Bu görünmeyen devlet kimdir? Hangi dehlizde?” diye soran Bülbül, “Bu görünmeyen devlet görünmediğini sanıyor bir karanlık dereye girmiş ama kuyruğu dışarda kalmış, o kuyruğundan tutup çıkaracağız ve teşhir edeceğiz. Görünmeyen devlet görünenlerin arkasına saklanıyor, görünenlerin arkasına saklanıp insan kaçırıyor, işkence yapıyor, yapıyor, hakaret yapıyor. Yüreğiniz ve beyniniz yetiyorsa açın televizyon kanallarını, gelip tartışalım. Ama bir ricam var sizler yazılı metinle gelin. Bu görünmeyen devletin aklı da her an televizyonlarda HDP’ye saldırıyor, halka saldırıyor. Yüreğiniz ve beyniniz yetiyorsa açın televizyon kanallarını gelip tartışalım. Ama bir ricam var sizden yazılı metinlerle gelmeyin, kendi düşüncenizle kendi aklınızla geleceksiniz hodri meydan.Televizyon mu diyorsunuz, gazetemi diyorsunuz, siyaset meydanı mı diyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“SUÇLUSUNUZ! SUÇ İŞLİYORSUNUZ!”

Milletvekili Kemal Bülbül konuşmasına şöyle devam etti:

“Bakınız, bu gösterdiğim dosyalar, sistematik olarak işlenmiş, 17 bin faili meçhulün ardından, boşaltılan köylerin ardından gözaltında kaybedilenlerin dosyası. Ve bugün, bunun hesabını vereceğine hâlâ uyduruk bir Kobani iddianamesi, hâlâ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarını kabul etmeme, hâlâ tecrit uygulama, hâlâ buna karşı gelenleri gözaltına alma ve tutuklama… Suçlusunuz, suç işliyorsunuz. Bu suç bir sistematiğe bürünmüştür. Bu mülcemleri bir an önce bulun. Tekrar söylüyorum: Siz bulmazsanız biz bulup teşhir edeceğiz ve bu teşhiri de bütün Türkiye halkının, her inanç grubunun -fark etmiyor, her inanç grubuna saygılıyız, her inananın inandığı bizim için de kutsaldır- Türkiye halklarının önünde bunu teşhir edeceğiz.”

HDP Milletvekili Kemal Bülbül, konuşmasının sonunda “Yalova’da evleri işaretlenen dostlara da sevgi ve saygılar iletiyorum” dedi.