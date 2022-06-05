Melek Mosso: Beni asla susturamazlar

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Şarkıcı Melek Mosso, peş peşe iptal edilen konserler sonrası Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahne aldı.

DHA
05 Haziran 2022 Pazar, 11:52

20'nci Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında kentte gelen Melek Mosso, Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı'nın yanı sıra yaklaşık 2 bin kişi konseri izledi.

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Melek Mosso

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