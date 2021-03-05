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Meral Akşener'in şehit haberini aldığı o an

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bitlis’te helikopter düşmesi sonucu 11 askerimizin şehit olduğu haberini esnaf ziyaretinde öğrendiği sıradaki tavrı dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
05 Mart 2021 Cuma, 16:06


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