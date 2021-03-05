Meral Akşener'in şehit haberini aldığı o an
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bitlis’te helikopter düşmesi sonucu 11 askerimizin şehit olduğu haberini esnaf ziyaretinde öğrendiği sıradaki tavrı dikkat çekti.
Video Haberler
- Pitbullla fabrika bekçisine dehşeti yaşattılar
- Eminönü’nde esnafın müşteri kavgası kanlı bitti
- Meral Akşener'in şehit haberini aldığı o an
- Bodrum'da utandıran görüntüler! Denizin dibinden çıktı
- Kartal'da dershanenin de bulunduğu binada yangın çıktı
- Fazla yolcu taşıyan minibüsçüden 'pes' dedirten sözler
- Çanakkale’ye yılın ilk leyleği geldi
- Kağıthane’de yaşanan olayın detayları ortaya çıktı
- Afganistan'da çığ düştü: 14 ölü, 3 yaralı
- Milyonluk aracıyla makas atarken kaza yaptı