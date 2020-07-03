Minibüste hem koronavirüs hem düşme tehlikesi!

03 Temmuz 2020 Cuma, 10:48

Koronavirüs salgını devam ederken yolcu minibüsleri yasağa rağmen fazla yolcu almaya devam ediyor. Bahçelievler'de Yenibosna metrobüs hattında çalışan bir yolcu minibüsünde yaşanan tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı. Görüntülerde yolcu minibüsünün koronavirüse rağmen dolu olduğu görülüyor. Kapısı açık bir şekilde yoluna devam eden minibüsten bir yolcunun kapıdan sarktığı da görüntülere yansıyor.