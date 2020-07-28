Nehir kıyısında izleyenleri büyüleyen gösteri

28 Temmuz 2020 Salı, 17:25

Londra bulunan Regent’s Kanal’ın kenarında izleyenleri büyüleyen isimsiz balerininin su kenarındaki gösterisi, 'Okan Okumuş' adlı bir sosyal medya kullanıcısı tarafından görüntülendi. Ünlü besteci Camille Saint-Saëns’in Kuğu (Le Cygne) adlı eseriyle dans eden balerini, Kanal’da gezen çok sayıda kişi ilgiyle izledi.