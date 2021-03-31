Nesli tükenmekte olan su samurları ilçeyi mesken tuttu
Karabük’ün Yenice ilçesini mesken tutan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nce (IUCN) 'nesli tehdide yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samuru Karabük’ün Yenice ilçesinde görüldü. Uğur Ayan isimli vatandaş, Yenice Irmağı’ndaki su samurunu fark ettikten sonra cep telefonu ile görüntüledi. Çevreyi gözleyen su samuru daha sonra ırmaktaki suyun içinden karşıya geçip gözden kayboldu.
Yaklaşık 40 gün önce de balık avlarken görüntülenen su samurları Yenice ilçesini mesken tuttu.
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