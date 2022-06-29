Otomobil, bariyerlere çarparak devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

29 Haziran 2022 Çarşamba, 11:37

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine giden Mehmet Ali Moğul yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkınca bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki Mustafa Moğul, Ebubekir Moğul ve Ayhan Timur yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.