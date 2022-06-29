Otomobil, bariyerlere çarparak devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

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Şanlıurfa'da kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak devrilen otomobildeki Mustafa Moğul (40), Ebubekir Moğul (74) ve Ayhan Timur (50) hayatını kaybetti, sürücü Mehmet Ali Moğul (47) ise ağır yaralandı.

İHA
29 Haziran 2022 Çarşamba, 11:37

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine giden Mehmet Ali Moğul yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkınca bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki Mustafa Moğul, Ebubekir Moğul ve Ayhan Timur yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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