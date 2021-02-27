Pakistan'da uçurtma festivalinde facia: 1 ölü, 165 yaralı
Pakistan'da yasak olmasına rağmen düzenlenen Basant uçurtma festivalinde 12 yaşındaki bir çocuk elektrik çarpması sonucu hayatını kaybederken, kutlamalar sırasında açılan ateş ve yaşanan diğer kazalar sonucu 165 kişi yaralandı.
Pakistan'da yıllar önce yasaklanmasına rağmen düzenlenmeye devam edilen Basant uçurma festivali faciaya yol açtı. Pencap eyaletine bağlı Rawalpindi kentinde yasağa rağmen düzenlenen festivalde halk, evlerinin çatıları da dahil olmak üzere farklı noktalarda uçurtmalar uçururken, eğlencenin dozunu kaçıran bazı vatandaşlar havaya silahlarla ateş açtı. Polis tarafından yapılan açıklamada, toplam 165 kişinin havaya sıkılan kurşunlar ve uçurtma kazaları nedeniyle yaralandığı bildirildi. 25 kişinin kurşun yaralanması ile hastaneye kaldırıldığı, aralarında 5 yaşındaki bir kız çocuğunun da bulunduğu 20 kişinin uçurtma iplerine takılarak yaralandığı belirtti. DHQ hastanesine kaldırılan 95 yaralıdan 65'inin düşme nedeniyle yaralandığı kaydedildi. 24 yaşındaki polis memuru Syed Mujtaba’nın da uçurtma ilanlarını toplamaya çalıştığı sırada merdivenlerden düşerek yaralandığı kaydedildi. Kentte 12 yaşındaki Mohammad Usman adlı bir çocuğun ise uçurduğu uçurtmanın elektrik tellerine takılması nedeniyle elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği aktarıldı.
Pencap eyaleti baharın gelişini kutlamak amacıyla düzenlenen festivali, uçurtmalardaki metal iplerin çocukların boğazlarını kesmesi ve havaya açılan ateş sonucu hayatını kaybetmesinin ardından 2007'de yasaklamıştı.
En Çok Okunan Haberler
- Emekli hemşire: 'Bebekleri değiştirdim'
- TRT spikerinden Erdoğan'ın rahatsızlığı için açıklama
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Artık tek yıldız değil
- Hangi iller normalleşecek, hangi iller bekleyecek?
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında yeni gelişme
- Halkbank soruşturmasının sonlandırılmasını istedi
- Fatih Altaylı'dan Kanal İstanbul yorumu
- Cemal Kaşıkçı'yı Prens Selman'ın öldürttüğü ortaya çıktı
Video Haberler
- Kalem Adası 400 milyon liraya satılık
- Bakan Ya Allah Bismillah dedi, Erdoğan hemen ikaz etti
- Kanlı infazın güvenlik kamerası görüntüleri çıktı
- Erdoğan balık aldı... 'Aynı balıktan tekrar istiyorum'
- AKP teşkilatında at binip, ok atan Recep Tayyip dönemi
- Otomobiliyle su kanalına uçtu
- Yavru köpeği sahiplenip biberon ve şırıngayla beslediler
- 4 kadına cinsel tacizde bulundu!
- Kılıçdaroğlu'ndan peçete göndermesi
- İstanbul'da skandal görüntülere ceza yağdı