Paris'te 10 binler polis şiddetine karşı yürüdü
Paris'te ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd ve 2016 yılında Paris'te gözaltına alınırken hayatını kaybeden Afrika kökenli Fransız Adama Traore için düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 20 bin kişi katıldı.
ABD'nin ardından Fransa'da da polis şiddetine karşı gösteriler düzenleniyor. Fransa'nın başkenti Paris'te ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd ve 2016 yılında Paris'te gözaltına alınırken hayatını kaybeden Afrika kökenli Fransız Adama Traore için düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 20 bin kişi katıldı.
Koronavirüs salgını nedeniyle kalabalık grupların bir araya gelmesinin yasak olmasına rağmen kalabalık Paris Adalet Sarayı önünde toplandı. Polisin biber gazı ve plastik mermi ile müdahele ettiği göstericiler yollarda barikat kurup çöp konteynerlerini ateşe verdi. Polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı.
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