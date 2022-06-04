Refüje çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, orta refüje çarparak metrelerce sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü Gökhan Ünver hayatını kaybetti.
Kaza, saat 00.15 sıralarında Anadolu Caddesi Alaybey kavşağı yakınlarında meydana geldi.
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