Refüje çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Abone Ol google-news

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, orta refüje çarparak metrelerce sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü Gökhan Ünver hayatını kaybetti.

DHA
04 Haziran 2022 Cumartesi, 10:40

Kaza, saat 00.15 sıralarında Anadolu Caddesi Alaybey kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Haberin devamı


İzmir Bayraklı motosiklet

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler