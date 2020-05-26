Ronaldo'dan basket şov! Ayağıyla attı gündem oldu
Dünyanın en iyi oyuncuları arasında gösterilen Ronaldo bu kez gol değil, basket atmasıyla gündeme geldi.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus’ta forma giyen dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, antrenman sırasında ilginç bir hareket yaptı. Ayakla basket atan Ronaldo’nun Twitter’da paylaşılan videosu kısa sürede gündem oldu.
Video Haberler
- 'Tarlam' dediği ormanlık arazi elinden alınınca ağladı
- AKP'li meclis üyesinin CHP'li üyeye saldırı görüntüleri
- Polisten yurttaşlara sitem: Biz Yunan polisi miyiz?
- Ronaldo'dan basket şov! Ayağıyla attı gündem oldu
- Show Haber ekibine Büyükçekmece'de saldırı!
- Mersin’de yerli buğday üretimi teşvik ediliyor
- D-100'de nefes kesen kovalamaca... Böyle yakalandılar
- Ağrı'da inanılmaz anlar! Her şey bir anda oldu
- Ayıyla karşılaşan çocuğun videosu izlenme rekoru kırdı
- Plajda 'sosyal mesafe' kavgası kamerada