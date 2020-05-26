Ronaldo'dan basket şov! Ayağıyla attı gündem oldu

Dünyanın en iyi oyuncuları arasında gösterilen Ronaldo bu kez gol değil, basket atmasıyla gündeme geldi.

cumhuriyet.com.tr
26 Mayıs 2020 Salı, 16:14

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus’ta forma giyen dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, antrenman sırasında ilginç bir hareket yaptı. Ayakla basket atan Ronaldo’nun Twitter’da paylaşılan videosu kısa sürede gündem oldu.

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