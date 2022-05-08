Sahnede bir anda yere yığılmıştı: Gülben Ergen taburcu edildi

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Düzcespor’un şampiyonluk kutlaması için sahne alan Gülben Ergen, sahnede fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Gülben Ergen, gece saatlerinde taburcu edildi.

cumhuriyet.com.tr
08 Mayıs 2022 Pazar, 09:50

TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyon olan Düzcespor’un kutlamalarında sahne alan ünlü sanatçı Gülben Ergen, ikinci şarkısını söylediği esnada elbisesine takılarak düşüp, bayıldı.

Ambulansa alınan Ergen, tedavisinin ardından tekrar sahneye çıktı. Bu olayın sonrasında tansiyonu düşen Gülben Ergen, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.


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