Şanlıurfa’da katliam gibi kaza: 5 ölü

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
03 Haziran 2021 Perşembe, 15:46

Edinilen bilgiye göre kaza, Siverek-Çermik karayolunun 25. kilometresinde Dağbaşı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 27 BRR 19 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden aşağı düştü. Yaşanan kazada, ilk belirlemeye göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Jandarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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