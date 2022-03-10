Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu
Şanlıurfa'da silahla ateş açılması sonucu yaralanan 2 polis şehit düştü.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Haliliye ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen bir çalışma kapsamında takibe alınan şüphelinin bulunduğu araçtan ateş açıldığı belirtildi.
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