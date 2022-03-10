Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu

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Şanlıurfa'da silahla ateş açılması sonucu yaralanan 2 polis şehit düştü.

cumhuriyet.com.tr
10 Mart 2022 Perşembe, 09:06

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Haliliye ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen bir çalışma kapsamında takibe alınan şüphelinin bulunduğu araçtan ateş açıldığı belirtildi.

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