Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu

10 Mart 2022 Perşembe, 09:06

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Haliliye ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen bir çalışma kapsamında takibe alınan şüphelinin bulunduğu araçtan ateş açıldığı belirtildi.