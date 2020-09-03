Sıcaktan bunalan vatandaşlar Pendik’te denize girdi
Pendik’te sıcak havadan bunalan vatandaşlar, kendilerini Marmara Denizi’nin serin sularına bıraktı.
Sıcaklık değerlerinin yükseldiği bu günlerde vatandaşlar soluğu Pendik sahilinde aldı. Bazı vatandaşlar deniz kenarında yürüyüş yaparken, bazı vatandaşlar da kendilerini denizin sularına bıraktı. Denize giren vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi.
Pendik sahilde denize giren İbrahim Hocaoğlu, "Ben her gün sabah saat 06.30'da bu sahile gelirim, bir saat yürüyüş yaptıktan sonra burada denize girerim. Bu bir nimettir. Bu nimetten de herkesin istifade etmesini öneririm. Ben bütün bu sağlığımı buradaki yürüyüşe, yüzmeye borçlu olduğumu söylemek istiyorum. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.
Nuri Demir ise, "Spor yaptığımız için çok fazla da bunalmıyoruz yani çok fazla bizi rahatsız etmiyor. Yani vatandaşlara tavsiyemiz bir Pendik halkı olarak, Pendik’in sahilinin nimetlerinden faydalanmasını istiyorum" dedi.
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