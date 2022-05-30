Silivri'de bıçaklı kavga: Baba ve oğlu yaralandı
İstanbul Silivri'de bir baba ve oğlu ile İsmail I. isimli kişi arasında demir sopa ve bıçaklı kavga yaşandı. Baba Vural ve oğlu Muhammet Sert'in demir sopayla saldırdığı İsmail I., bıçakla karşılık verdi. Yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Piri Mehmet Paşa Mahallesi Endülüs Sokak'ta saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, Vural Sert ve oğlu Muhammet Sert, araçla yanlarından geçen İsmail I.'ya demir sopayla saldırdı. Aracından inerek önce baba Vural Sert'i bıçaklayan İsmail I., ardından oğlu Muhammet Sert'i bıçaklayarak, kovaladı.
İlgili Haberler
- Silivri'de bıçaklı kavga: Baba ve oğlu yaralandı
Video Haberler
- Silivri'de bıçaklı kavga: Baba ve oğlu yaralandı
- Toplu taşımada maskesiz ilk gün
- Afrikalı işçiler bu yıl da çay hasadında
- Antalya'da kuş dostu veteriner
- Köpeği ezip yoluna devam etti
- Ticari araç iş yerinin kepengini yıktı:1 yaralı
- Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı: 2’si ağır 11 yaralı
- Parkta yoga CİMER'e şikayet edildi!
- Aleyna Tilki hastanelik oldu
- Atatürk Havalimanı hareketlendi: 'Frankfurt'tan geldim'
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekli ve memur zammı için yeni formül
- 8 soru 8 kötü haber
- Atatürk’ü hedef alan Demirkan yine sahnede
- 7 yaşındaki Elif'i MR'da yaktılar!
- İşte AKP'nin son planı!
- ABB'den 'Selahattin Demirtaş' açıklaması
- 'Bir gece ansızın tepelerine ineriz'
- İmamoğlu ve CHP'li belediyelere davet yok
- Afyonkarahisar'da otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var
- 'AKP yüzde 30’un altına nasıl düşmüyor?'