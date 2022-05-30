Silivri'de bıçaklı kavga: Baba ve oğlu yaralandı

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İstanbul Silivri'de bir baba ve oğlu ile İsmail I. isimli kişi arasında demir sopa ve bıçaklı kavga yaşandı. Baba Vural ve oğlu Muhammet Sert'in demir sopayla saldırdığı İsmail I., bıçakla karşılık verdi. Yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

DHA
30 Mayıs 2022 Pazartesi, 13:05

Piri Mehmet Paşa Mahallesi Endülüs Sokak'ta saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, Vural Sert ve oğlu Muhammet Sert, araçla yanlarından geçen İsmail I.'ya demir sopayla saldırdı. Aracından inerek önce baba Vural Sert'i bıçaklayan İsmail I., ardından oğlu Muhammet Sert'i bıçaklayarak, kovaladı.

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