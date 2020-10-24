Şişli'de rezaletin görüntüler! O anları böyle kaydettiler
Şişli'de seyir halindeki otomobilin yan tarafına asılıp dans ederek yolculuk eden kişi kameraya yansıdı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Şişli'de meydana geldi. Seyir halinde olan araçtaki çift, önlerindeki otomobilde bir gencin yan taraftaki kapı basamağı üzerinde yolculuk yaptığını fark etti. Çift, cep telefonlarıyla ölüme meydan okuyan akıl almaz yolculuğu saniye saniye görüntüledi. 59 ABC 159 plakalı otomobilin araç üstü bagaj demirine tek eliyle tutunan genç, dans edip, yüreği ağza getiren hareketlerde bulunarak tehlikeli yolculuk yaptı. Genç , kendini tavana da attı. Gencin bu şekildeki yolculuğu sürerken otomobil Feriköy'de gözden kayboldu.
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