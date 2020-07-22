Süleyman Özışık'ın AKP eleştirisi yaptığı video sosyal medyada gündem oldu

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 09:33

Her yerde İmam hatip okulları açıldığını ancak bu okulların kalitesi olduğunu söyleyen Özışık, "Bir kişi çıkıp 28 Şubat döneminin imam hatiplerinin kalitesinde imam hatip var diyebilir mi? Yok." ifadelerini kullandı.

"Her şeyi cumhurbaşkanının omzuna yüklemişiz" diyen Özışık, "Olana bitene kanunlar hükmünde devlet olarak bir müdahalemiz yok. Devlet bu ülkenin ahlakını da korumak zorunda değil mi" diye konuştu.

Videonun ne zaman ve nerede çekildiği ise bilinmiyor.