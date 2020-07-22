Süleyman Özışık'ın AKP eleştirisi yaptığı video sosyal medyada gündem oldu
İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi köşe yazarı Süleyman Özışık'ın, AKP'ye yönelik eleştirilerinin bulunduğu bir video ortaya çıktı. Arabasında çektiği videoda Özışık, "Diyoruz ki 'Bu gençlik nereye gidiyor?'. Gençlik de diyor ki, 'Sen neredesin ki ben sana geleyim? Hırsızlık sende, yolsuzluk sende, namussuzluk sende' Biz bu gençlere ne veriyoruz?" dedi.
Her yerde İmam hatip okulları açıldığını ancak bu okulların kalitesi olduğunu söyleyen Özışık, "Bir kişi çıkıp 28 Şubat döneminin imam hatiplerinin kalitesinde imam hatip var diyebilir mi? Yok." ifadelerini kullandı.
"Her şeyi cumhurbaşkanının omzuna yüklemişiz" diyen Özışık, "Olana bitene kanunlar hükmünde devlet olarak bir müdahalemiz yok. Devlet bu ülkenin ahlakını da korumak zorunda değil mi" diye konuştu.
Videonun ne zaman ve nerede çekildiği ise bilinmiyor.
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