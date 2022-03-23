Süleyman Soylu hakkında kritik iddia: 'Birkaç hafta içerisinde...'

23 Mart 2022 Çarşamba, 11:00

Avrasya Araştırma’nın sahibi Kemal Özkiraz, çektiği bir videoda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ilgili kritik iddiaları gündeme getirdi. Özkiraz, Soylu’nun Erdoğan tarafından görevden alınacağını ve medyadaki 'adamları' vasıtasıyla unutturup karalayacaklarını iddia etti.



