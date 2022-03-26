Sultangazi Belediyesi, ‘Bir hafta içinde kaldırılacak’ dediği tonlarca atığı olduğu gibi bıraktı

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Sultangazi’de eski bir beton üretim tesisi ve yol kenarına atılan ithal plastik atıklar, bölge halkının sağlığını tehdit ediyor. Uzmanlar, “Sıfır atık hedefini her fırsatta dile getiren Türkiye, ithalatı kesinlikle yasaklamalıdır” dedi.

cumhuriyet.com.tr
26 Mart 2022 Cumartesi, 12:52

Türkiye’de atık ithalatı birçok kez tartışmalara neden oldu. İthalatın yüzde 50’den fazlasını kapsayan polietilen ithalatı, 18 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yasaklanmıştı. 2 Temmuz’da başlayan polietilen ithalatı yasağı yalnızca yedi gün sürmüştü. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile sektör temsilcilerinin bir araya gelerek hazırladıkları yeni taslak ile sıkı denetimlerin geleceği belirtilmiş ve ithal edilen atıklar Mobil Atık Sistemi (MoTAT) ile limandan fabrikaya gidene kadar çipli sistemle takip edileceği belirtilmişti.

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