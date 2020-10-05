Süpermarket rafları domino taşı gibi devrildi: 1ölü, 8 yaralı
Brezilya’da bir süpermarkette bulunan rafların devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
Brezilya’nın Maranhao eyaletine bağlı Sao Luis kentinden bulunan Mix Mateus Atacarejo isimli süpermarketteki metal rafların domino taşı gibi devrilmesi sonucu birçok kişi rafların altında kaldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Marketteki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, rafların ardı ardına düşmeye başlaması ile müşterilerin ve çalışanların panik halinde marketten kaçtıkları görüldü.
Olayın ardından markete çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yetkililer, 21 yaşındaki market çalışanının devrilen rafların altında kalarak hayatını kaybettiğini aktardı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, marketin sağlık ve güvenlik düzenlemelerine uymadığı gerekçesi ile cezalandırılacağı belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
- SBÜ Başhekim Yardımcısı'nın Medeni Kanun hazımsızlığı
- Tehditkâr vekilin marka merakı gündem oldu
- İşte Türkiye'de kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il
- RTÜK Esra Erol’a ‘bakmadı’
- Canlı yayında Metiner'i şaşkına çeviren Demirtaş iddiası
- Washington'daki Atatürk büstünü Siyahlar korudu!
- Fatih Portakal, hasta-vaka ayrımının sebebini açıkladı
- 'Vallahi de billahi de benim değil'
- ABD'deki son seçim anketinde sürpriz sonuç!
- Erdoğan'ın önüne giden ankette o parti yüksek çıktı
Video Haberler
- Raflar domino taşı gibi devrildi: 1ölü, 8 yaralı
- Azerbaycan kanalında sevinç gözyaşları
- Üzerine yürüyen genci silahla bacaklarından vurdu
- Otobüsün peşinden koştu, canından oldu
- Nusret'in zor anları sosyal medyaya damga vurdu
- GP'li isimden 'Cumhurbaşkanlığı' özrü
- ANFA görevlisinin vekil aracıyla yaralandığı görüntüler
- Ekrem İmamoğlu 'En büyük muhalefet'ini açıkladı
- Canlı yayında Metiner'i şaşkına çeviren Demirtaş iddiası
- Tevfik Göksu'yu zora sokacak video