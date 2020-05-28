Taksiden indirdiği kadın sokak ortasında doğum yapmıştı: O taksici hakkında karar!

28 Mayıs 2020 Perşembe, 22:41

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde dün yaşanan olayda, doğum yapmak üzere olan Ayşe Haşim'i hastaneye götürmek üzere ailesi taksi çağırdı. Eşi Mahmut Haşim ile birlikte aracına binen kadının doğum yapmak üzere olduğunu gören taksici M.B., kadını ve ailesini araçtan indirdi. Ambulans çağırmalarını söyleyen taksici olay yerinden uzaklaşırken, evine dönmeye çalışan Ayşe Haşim, binanın merdivenlerinde doğurdu.



EV HAPSİ CEZASI

Doğum yapmak üzere olan kadını taksiden indiren taksi sürücüsü M.B. 'Yardım veya bildirim yükümlülüğünün ihlali' suçundan gözaltına alındı. Taksi sürücüsünün vicdani ve insani yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, zor durumda olan kadına yardım etmediği, sadece bekleyerek inmesini istediğinin anlaşıldığı belirtilirken, M.B. hakkında süresiz olarak konutunu terk edememek suretiyle ev hapsi kararı verildi.

"ARAÇ PİSLENİR"

Yaşadıkları olayı anlatan baba Mahmut Haşim, "Dün saat 10.00'du. Taksiyi aradım. 2 dakika sonra araba geldi. Benim eşimin sancısı vardı ama çok azdı. Eşim arabaya binerken sancısı arttı. Araba pislenir diye şoför çok sinirlendi. Sonra bizi dışarı çıkarıp '2 dakika sonra ambulans gelecek' dedi. Sonra ambulans geldi. Bebeği ve eşimi alıp hastaneye gitti"

