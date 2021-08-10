Taksim Meydanı’nda yere yığılan kalp hastası gence yurttaşlar müdahale etti
Taksim Meydanı’nda fenalaşarak yere yığılan kalp hastası gence vatandaşlar müdahale etti.
Olay, saat 20.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu kalp hastası olduğu öğrenilen Muhammet E.(20), ilaçlarını kullanmayı geciktirdiği için meydanda yürürken bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Yerde yatan genci gören vatandaşlar, kalbinin sıkıştığını anlayınca gencin kalbine masaj yaparak müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde yatan gence ilk müdahalesini gerçekleştirerek Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavisi devam eden gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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