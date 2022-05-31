Tarlasını sulayan çiftçilere 'suyu boşa akıttın' cezası: 'Bu Türkiye'de üretim olmaz'

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Altıntaş Belediyesi, 'fazla sulama yaptıkları' gerekçesiyle çiftçilere ceza kesti. Çiftçiler, fazla sulama yapmadıklarını hatta daha sulayamadıkları arazileri olduğunu söyleyerek itiraz etti. CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, "Bu arkadaşların 10 dönümlük yerden kazançları zaten 10 bin lira değil ki. Bu zulme derhal son verin ve cezaları iptal edin" dedi.

ANKA
31 Mayıs 2022 Salı, 12:57

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde belediye meclisi kararıyla aşırı sulama yaptıkları gerekçesiyle çiftçilere metrekare başına 50 lira ceza kesildi. Çiftçiler, haksızlığa uğradıklarını belirterek, kesilen cezalara tepki gösterdi.

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