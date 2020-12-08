Tayland'da güzellik kraliçeleri ölümden döndü
Tayland'da her yıl gerçekleştirilen "Miss Tayland" yarışmasının ikinci gününde şapka ve yüz koruması takan 30 güzellik kraliçesi, poz vermek için bir köprüye çıktı. Köprünün çökmesiyle sular altında kalan güzeller zor anlar yaşadı.
Tayland'ın Chiang Mai şehrinde, güzellik kraliçeleri ölümden döndü. Ülkede her yıl gerçekleştirilen "Miss Tayland" yarışmasının ikinci gününde şapka ve yüz koruması takan 30 güzellik kraliçesi, poz vermek için bir köprüye çıktı. Güzellerin ağırlığını kaldıramayan asma köprü çöktü. Sular altında kalan güzellik kraliçeleri zor anlar yaşandı. O anlar kameraya yansıdı.Talihsiz olayda 3 yarışmacının hafif şekilde yaralandığı belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
- Ali Babacan'dan Perinçek'i kızdıracak mesaj
- Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a tehdit
- Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı
- Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Müjdeli bir konuşma oldu
- 'Meclis aritmetiği değişecek' iddiası
- Genel müdürden Menzil paylaşımı!
- İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına ilk yorum
- Alman hekim, Erdoğan'a hakaretten hapis cezası aldı
- Merkel'den aşıyı bulan Türk doktorlara övgü
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması
Video Haberler
- Güzellik kraliçeleri ölümden böyle döndü
- Yurttaşlar Muhittin Böcek'i böyle karşıladı
- Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde bir ilk
- Muharrem İnce parti kuracağını açıkladı
- Sosyal medyada paylaşıldı! Erdoğan'a videolu mesaj
- Yurttaşlar görüntüledi... Kedi tilkiyi böyle kovaladı
- Valiye FETÖ'cü diyen yurttaş, 7 bin lira ceza yedi
- Canlı yayın karıştı! Stüdyoyu terk etti
- Pitbulun süs köpeğini öldürdüğü kavgaya gazlı müdahale
- Doğu Perinçek'e canlı yayında çok sert sözler!