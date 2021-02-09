TBMM yerleşkesi içindeki bahçe lokantasının mutfağında yangın çıktı
TBMM yerleşkesi içindeki bahçe lokantasının mutfağında yangın çıktı. İtfaiye yangına müdahale ederek söndürdü. Lokantadan yükselen yoğun duman Meclis halkla ilişkiler binasından görüntülendi.
Meclis bahçe lokantasında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. TBMM itfaiyesi yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası yürütülen söndürme çalışmaları sırasında Meclis yerleşkesi üzerinde yoğun duman gözlendi.
Milletvekillerinin odalarının bulunduğu Meclis halkla ilişkiler binasından yangın sonrası kesif duman görüntülendi.
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