Tehlikeye aldırmadan dev dalgaların arasında deniz keyfi
Antalya’da Rus turistler tehlikeye aldırmadan dev dalgaların arasında deniz keyfi yaptı.
Turizm kenti Antalya’da dün etkili olan yağışın ardından bugün güneşli hava etkili oldu. Yer yer bulutların hakim olduğu kentte güneşli havayı görenlerin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Havanın 18, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Antalya’da dev dalgalara rağmen deniz keyfi yapanların olduğu görüldü. Rus turistler çocuklarıyla dalgaların arasında eğlenceli anlar yaşadı. Tehlikeye aldırmayan turistler dev dalgaların arasına atlayıp kulaç attı. Tedirgin olup giremeyenler ise zaman zaman dalgalardan kaçtı.
Konyaaltı sahiline gelen bazı vatandaşlar denize girerek yüzerken bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti. Kahvaltı yapıp, yürüyüş yapanların da olduğu sahilde amatör balıkçılar da yer aldı.
"DALGALAR TEHLİKELİ"
Dev dalgaların arasında yüzen Hasan Güldük, “Dün hava yağmurluydu ve denize giremedik. Hüzün çöktü içimize. Bugün güneşi görünce denize geldik. Deniz ve hava süper. Şanslı bir şehirde yaşıyoruz. Bu dalgaların arasında iyi yüzücü olduğum için korkmadan yüzebiliyorum. Çok iyi yüzme bilmeyenlerin bu dalga arasında yüzmemesi gerekir. Dalga çok yüksek deniz kıyıya gelmiş durumda. Bu havada hiç üşümüyorum” diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
- Türkeş’in eşinden ‘Çakıcı’ telefonu
- Cumhur İttifakı'nda Selahattin Demirtaş çatlağı
- 'Haftada 5 gün yüz yüze olacak'
- AKP'li isim neye uğradığına şaşırdı
- Yükselme sarkacak, kur geri gelecek ama...
- Gökçek'ten Arınç'a: Bugüne kadar sustum ama...
- Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu
- Berat Albayrak'a dair Arınç'tan ilk açıklama
- Bakan Koca inkar etti ama faturaları çıktı
- İmamoğlu, İstanbul'daki toplam vefat sayısını açıkladı
Video Haberler
- Ankara'da kar yağışı başladı! İşte ilk görüntüler
- Tehlikeye aldırmadan dev dalgaların arasında deniz keyfi
- Hasta kocasına mızıkayla şifa oluyor
- TEM'de çekici dehşeti kamerada! Tehlike dolu anlar
- Tevfik Göksu'ya neden üzüldüğünü açıkladı
- Çocuklarının gözü önünde darbedildi! O anlar kamerada
- Trafikte tehlike saçan kamyon kamerada
- Büyük tehlike! Ailenizin bütün bilgileri çalınabilir
- Dikkat! Gözle ayırt etmek mümkün değil
- Karadenizliler öfkeli değil, net tavırlı