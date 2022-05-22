Tekirdağ'da 6 yaşındaki kızını bıçakla öldürdüğü iddia edilen anne gözaltına alındı

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde psikolojik sorunları olduğu belirtilen anne, çocuğunu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

AA
22 Mayıs 2022 Pazar, 15:15

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Bağlık Mahallesi Otoban Sokak'taki bir apartmanda yaşayan 25 yaşındaki S.K, komşusuna giderek engelli kızını bıçakladığını söyledi.

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