Tepki toplayan görüntüler! Köpekleri acımasızca dövüştürdüler
Tuzla’da bir grup şahıs, kangal cinsi köpekleri acımasızca kavga ettirdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından böyle kaydedildi.
İstanbul Tuzla’da çekildiği iddia edilen ve cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir grup şahıs kangal cinsi köpekleri iş yerlerinin bahçesinde kavga ettirdiler. Görüntülerde köpeklerin kavgasına etrafta oturan vatandaşlar tepki gösterse de köpekleri kavga ettiren şahıslar kavgayı devam ettirdi. Kavgada canı yanan köpeklerin ise feryatları kameraya böyle yansıdı.
Öte yandan köpeklerin kavgasına tepki gösteren bir şahıs tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede birçok kullanıcı tarafından tepki topladı.
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