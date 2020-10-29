Test sonucunu beklemeden yayına çıktı! Stüdyoda panik yaşandı
Halk TV programcısı Özlem Gürses, Covid-19 tespiti için yapılan PCR testinin sonucunu beklemeden stüdyoda canlı yayına çıktı. Gürses, bugün ise test sonucunun negatif olduğunu duyurdu.
Doktorlar, PCR testinin ardından hastanın eve giderek sonuç çıkana kadar kendisini karantinaya almasını talep ediyor.
Halk TV’de dün akşam yayınlanan ‘Şimdiki Zaman Siyaset’programına gazeteciler İsmail Saymaz, Barış Yarkadaş, Aytunç Erkin ve yönetim uzmanı Elfin Tataroğlu konuk oldu.
Moderatör Özlem Gürses, ‘beş saatlik’ programın başında şunları söyledi: “Ben dört gündür yatıyorum. Son derece sıkıntılı bir dört gün geçirdim. Yarın test sonucum çıkacak, zannediyorum bir şey olmayacak inşallah.”
Saymaz’ın, “Nasıl yani, test sonucu görmeden mi buraya geldin” demesi üzerine Gürses “Biraz öyle oldu galiba” karşılığını verdi.
Yarkadaş da, “Benim bir işim vardı galiba” diyerek espri yapmakla yetindi.
Gürses, “Yok hayır, daha iyiyim. En azından ‘corona’ya dair bir semptom yok. Yarın daha iyi anlayacağız bu meseleyi” dedi.
Bunun üzerine Saymaz, “Şaka da değil yani” dedi. Program aynen devam etti.
Gürses, programın ilerleyen dakikalarında, stüdyonun sürekli dezenfekte edildiğini, camların açıldığını, çalışma arkadaşlarına dikkat ettiğini de dile getirdi.
NEGATİF ÇIKTI
Gürses, bu akşam saat 18:17’deki açıklamasında ise sonucunun negatif çıktığını duyurdu.
değerli arkadaşlar... yayından önce çok halsiz iki gün geçirdim... ateşim yoktu, boğazım ağrımıyordu, koku alabiliyordum... yine de çalışma arkadaşlarıma karşı sorumluluğum için test yaptırdım... sonucum : NEGATİF. sevgiler hepinize... @DikenComTr ???— Özlem Gürses (@OzlemGurses) October 28, 2020
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