Abone Ol google-news

Tezcan'ın "Allah belasını versin" sözlerinin ardından alkışlar yükseldi

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ABD ziyareti nedeniyle kendisini eleştiren AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş’a karşı "Pensilvanya'ya gidenin Allah belasını versin” dedi.

cumhuriyet.com.tr
17 Temmuz 2020 Cuma, 17:18

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, ABD ziyareti nedeniyle kendisini eleştiren AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş’a sert tepki gösterdi. Tezcan, “Siz Amerika'yı hac yolu yapacaksınız, Pensilvanya istikbali kıbleniz olacak; hayatında FETÖ'ye 'çete' demekten başka bir şey demeyenleri de FETÖ'cülükle suçlayacaksınız. Son sözüm şudur Sayın Başkan: Pensilvanya'ya gidenin Allah belasını versin” dedi.

Video Haberler