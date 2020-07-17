Tezcan'ın "Allah belasını versin" sözlerinin ardından alkışlar yükseldi
CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ABD ziyareti nedeniyle kendisini eleştiren AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş’a karşı "Pensilvanya'ya gidenin Allah belasını versin” dedi.
CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, ABD ziyareti nedeniyle kendisini eleştiren AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş’a sert tepki gösterdi. Tezcan, “Siz Amerika'yı hac yolu yapacaksınız, Pensilvanya istikbali kıbleniz olacak; hayatında FETÖ'ye 'çete' demekten başka bir şey demeyenleri de FETÖ'cülükle suçlayacaksınız. Son sözüm şudur Sayın Başkan: Pensilvanya'ya gidenin Allah belasını versin” dedi.
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