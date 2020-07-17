Tezcan'ın "Allah belasını versin" sözlerinin ardından alkışlar yükseldi

17 Temmuz 2020 Cuma, 17:18

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, ABD ziyareti nedeniyle kendisini eleştiren AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş’a sert tepki gösterdi. Tezcan, “Siz Amerika'yı hac yolu yapacaksınız, Pensilvanya istikbali kıbleniz olacak; hayatında FETÖ'ye 'çete' demekten başka bir şey demeyenleri de FETÖ'cülükle suçlayacaksınız. Son sözüm şudur Sayın Başkan: Pensilvanya'ya gidenin Allah belasını versin” dedi.