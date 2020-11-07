TGRT haber sunucusu canlı yayında isyan etti!
TGRT'de, Ana Haber bültenini sunan Ekrem Açıkel, kötü giden ekonomi nedeniyle AKP'ye isyan etti. Ekrem Açıkel, "Vatandaş makarna yemekten makarnaya dönüştü" diyerek tepkisini dile getirdi.
TGRT'nin Ana Haber bültenini sunan Ekrem Açıkel, kötü giden ekonomi nedeniyle fiyat pahalılığı üzerinden AKP'ye isyan etti.
"VATANDAŞ MAKARNAYA DÖNÜŞTÜ"
Ana Haber bülteninde "Ver bakayım oradan kuzu pirzola diyebiliyor muyuz" sorusunu yönelten Açıkel, "Diyemiyoruz" diyerek tepki gösterdi.
İktdara sert sözlerle yüklenen Açıkel, "Vatandaş makarna yemekten makarnaya dönüştü" diyerek isyan bayrağını çekti.
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