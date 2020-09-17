TIR şoförü Malik Yılmaz belediyede işe başlayamadı
Koronavirüs salgınının başladığı ilk günlerde 'Evde Kal' çağrılarını sosyal medyada paylaştığı bir video ile eleştirdiği için gözaltına alınan ve ardından da işinden kovulan Malik Yılmaz hâlâ işsiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Hatay Büyükşehir Belediyesi’nde işe başlatılması için talimat verdiği Yılmaz, güvenlik soruşturması sonuçlanmadığı için işe başlayamadığını ve iş aradığını duyurdu.
İskenderunlu TIR şoförü Malik Yılmaz, kendi sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ‘Evde Kal’ çağrılarını kendi üslubuyla eleştirmiş, ardından da gözaltına alınmıştı. Yılmaz daha sonra da çalıştığı şirket tarafından işten çıkarılmıştı.
KILIÇDAROĞLU TALİMAT VERMİŞTİ
Gündeme gelen haberin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TIR şoförü Malik Baran Yılmaz için Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı arayıp işe alınması talimatı vermişti.
Ancak Yılmaz son videosunda devam eden güvenlik soruşturması nedeniyle belediyede işe başlayamadığını ve iş aradığını duyurdu.
“HALEN İŞSİZİM”
Yılmaz son videosunda şu ifadeleri kullandı; “Güvenlik soruşturmam, devam eden mahkemem olduğundan dolayı sonuçlanmadan başvuru yapan kuruma iade edilmiş. Ben o yüzden belediyeye giremedim. İş de bulamıyorum halen işsizim. İş arıyorum, yardımcı olursanız sevinirim.”
Kaynak: Sözcü
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