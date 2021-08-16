Toprağı kazıp kendini diri diri gömdü

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 10:09

Bu zamana kadar toplumdaki bir çok konuya dikkat çekmek için farklı projelere imza atan Ünlü tiyatrocu Bahtiyar Keskin, bu defa da yanan ormanların daha çabuk yeşermesi için fidan dikimine dikkat çekmek için kendini toprağa fidan gibi dikti. Eline aldığı kazma kürekle yol kenarındaki boş bir araziyi kazan Keskin, kazdığı yere girerek arkadaşlarının kürekle toprak atmasıyla kendini diri diri gömdü. Toprağın içinde sadece Bahtiyar Keskin'i görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Keskin, "Burada ne yaptığını" soranlara ise "Fidan olarak dikildim" cevabını verdi. Uzun süre toprağın altında gömülü kalan tiyatrocu Keskin gösterisini toprağın içinden fidan olarak çıkarak sonlandırdı.

Yurttaşları fidan dikmeye teşvik etmek için böyle bir gösteriye imza attığını ifade eden Bahtiyar Keskin, "Çıkan yangınlarla ormanlarımız kül oldu. Yeşilimiz griye döndü. Ben de fidan dikimine teşvik etmek için kendimi toprağa gömerek dikkat çekmek istedim. Ne kadar çok fidan dikilirse ülkemiz o kadar yeşil ve güzel olur. Herkesi fidan dikmeye davet ediyorum" dedi.