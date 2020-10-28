TRT'nin Payitaht dizisinden 'Charlie Hebdo' göndermesi: O temsili durdurmazsanız dünyayı başınıza yıkarım!
TRT'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinin sosyal medya hesabı, Abdulhamid'in Fransız sefiri ile yaptığı konuşmayı tekrar paylaştı.
TRT'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinin sosyal medya hesabı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Charlie Hebdo karikatürünün ardından, 14. bölümde II. Abdulhamid'in Fransız sefiri ile yaptığı konuşmayı tekrar paylaştı.
Sahnede, Fransa'nın düzenlediği bir tiyatroya, peygambere hakaret edildiği gerekçesiyle karşı çıkan II. Abdülhamid, "O temsili durdurmazsanız dünyayı başınıza yıkarım" diyor.
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