"TRT'ye bizden bir alkış!” diyerek protesto ettiler
İnşaat-sen üyesi işçiler iki yıldır alamadıkları maaşları için bugün Çağlayan Adliyesine giderek, Kayı Holding’in patronu Coşkun Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde TRT muhabir ve kameramanlarını gören işçiler “Devletin yayın organı TRT, 8 gündür bizimle ilgili tek bir haber bile yapmıyor. Önümüzde durmalarına rağmen eylemimizi görmeyen TRT'ye bizden bir alkış!” diyerek TRT’yi protesto ettiler.
İnşaat-Sen Hukukçular Koordinasyonu adliye önünde yaptığı basın açıklamasında Kayı Holding patronu Coşkun Yılmaz’ın, bankalardaki hesaplarını boşaltarak kaynaklarını yurt dışına çıkarması nedeniyle işçilerin alacaklarını alamadığı, devletin de vergi kaybına uğradığı öne sürüldü.
Avukatlar konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
“Coşkun Yılmaz Kayı İnşaat üzerinden elde ettiği gelirleri şirket bünyesinde tutmamakta usulsüzlükleri perdelemek amacıyla usulsüz şirket kurmaktadır. Söz konusu şirketlerin ise birçoğunun pay sahipleri yurt dışında kurulu şirketler olarak görükmektedir. Bu şekilde Türkiye’de sermayesini yurt dışına taşıyarak Türkiye’deki banka hesaplarını boşalttığı ve yurt dışında denetimsiz bankalara aktardığı görülmekte. Coşkun Yılmaz bu şekilde hem işçilerin alacaklarını ödemekten kaçınmaktadır hem de yurt içinde vergi yükümlülüğünden de kurtulmaktadır. Coşkun Yılmaz ile birlikte hareket edenler hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı ve süreci sonuna kadar takip edeceğimiz bildiriyoruz.”
TRT PROTESTOSU
Adliye önünde bekleyen işçiler de bu sırada TRT kamerasını görünce tepki gösterdiler. Alacaklı işçiler TRT’ye şu eleştiriyi yönelttiler:
“Devletin yayın organı TRT, 8 gündür bizimle ilgili tek bir haber bile yapmıyor. Önümüzde durmalarına rağmen eylemimizi görmeyen TRT'ye bizden bir alkış! İşçilerin sesine ses vermeyecekte biz oradan ‘nane nane, çikita muz’ bağırsaydık sesimize ses mi verirdi. Ben şunu söylemek istiyorum. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Ve ben onları yine Allah’a havale ediyorum.”
En Çok Okunan Haberler
- AKP'den Süleyman Soylu'ya bir tepki daha
- Avrupa Parlamentosu'ndan Selahattin Demirtaş kararı
- Alevi köylerine kırmızı işaret
- Akşener'den ‘HDP ile ittifak’ iddiasına ilişkin açıklama
- MHP'li başkandan Türkeş'e yanıt
- Çakıcı’nın Davutoğlu’na sözleri ‘eleştiri’ sayıldı!
- Mobil büfelerin yasaklanmasına İBB'den ilk açıklama
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Altay'ı hedef aldı
- Bakanlıktan mobil ekmek büfelerine yasak
- İstanbul'a yine kar geliyor
Video Haberler
- Görüntüler sosyal medyada büyük yankı buldu!
- 15 kişilik minibüsten 34 kişi çıktı
- TRT'ye bizden bir alkış!” diyerek protesto ettiler
- Yurttaşın 'Cumhurbaşkanlığı' sözlerine yanıt verdi
- Üşümesin diye üzerine battaniye serilmişti, ölü bulundu
- Ankara'da pitbull dehşeti
- Buzlu yolda babanın kucağındaki kızını kurtardığı anlar
- Japonya’dan gözlenen göktaşı ateş topuna döndü
- Sürücü kurslarında yeni dönem kafa karıştırdı
- A Haber'de dikkat çeken anlar! O görüntüler yayınlandı