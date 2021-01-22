"TRT'ye bizden bir alkış!” diyerek protesto ettiler

22 Ocak 2021 Cuma, 10:22

İnşaat-Sen Hukukçular Koordinasyonu adliye önünde yaptığı basın açıklamasında Kayı Holding patronu Coşkun Yılmaz’ın, bankalardaki hesaplarını boşaltarak kaynaklarını yurt dışına çıkarması nedeniyle işçilerin alacaklarını alamadığı, devletin de vergi kaybına uğradığı öne sürüldü.

Avukatlar konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Coşkun Yılmaz Kayı İnşaat üzerinden elde ettiği gelirleri şirket bünyesinde tutmamakta usulsüzlükleri perdelemek amacıyla usulsüz şirket kurmaktadır. Söz konusu şirketlerin ise birçoğunun pay sahipleri yurt dışında kurulu şirketler olarak görükmektedir. Bu şekilde Türkiye’de sermayesini yurt dışına taşıyarak Türkiye’deki banka hesaplarını boşalttığı ve yurt dışında denetimsiz bankalara aktardığı görülmekte. Coşkun Yılmaz bu şekilde hem işçilerin alacaklarını ödemekten kaçınmaktadır hem de yurt içinde vergi yükümlülüğünden de kurtulmaktadır. Coşkun Yılmaz ile birlikte hareket edenler hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı ve süreci sonuna kadar takip edeceğimiz bildiriyoruz.”

TRT PROTESTOSU

Adliye önünde bekleyen işçiler de bu sırada TRT kamerasını görünce tepki gösterdiler. Alacaklı işçiler TRT’ye şu eleştiriyi yönelttiler:

“Devletin yayın organı TRT, 8 gündür bizimle ilgili tek bir haber bile yapmıyor. Önümüzde durmalarına rağmen eylemimizi görmeyen TRT'ye bizden bir alkış! İşçilerin sesine ses vermeyecekte biz oradan ‘nane nane, çikita muz’ bağırsaydık sesimize ses mi verirdi. Ben şunu söylemek istiyorum. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Ve ben onları yine Allah’a havale ediyorum.”