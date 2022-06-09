Tüfekli saldırgan: Ucuz ekmek satmaması için uyardım, dinlemedi

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Antalya'da 4 liralık ekmeği 2,25 liraya sattığı iddiasıyla meslektaşı Osman Soylu'yu tüfekle tehdit edip, iş yerine ateş açan İ.A., suç aletiyle yakalandı. İ.A. ifadesinde, "Onu ucuz ekmek satmaması için uyardım. Ancak o dinlemedi, satmaya devam etti" dedi.

DHA
09 Haziran 2022 Perşembe, 13:01

Olay, dün öğle saatlerinde Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi Sütçüler Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Soylu'ya ait fırına gelen İ.A., aracının arka koltuğundan aldığı tüfekle içeri girdi. 4 liralık ekmeği 2,25 liraya sattığı gerekçesiyle Osman Soylu ve ailesini ölümle tehdit eden İ.A., ardından dışarı çıkıp, iş yerine ateş etti.

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