Tüfekli saldırgan: Ucuz ekmek satmaması için uyardım, dinlemedi
Antalya'da 4 liralık ekmeği 2,25 liraya sattığı iddiasıyla meslektaşı Osman Soylu'yu tüfekle tehdit edip, iş yerine ateş açan İ.A., suç aletiyle yakalandı. İ.A. ifadesinde, "Onu ucuz ekmek satmaması için uyardım. Ancak o dinlemedi, satmaya devam etti" dedi.
Olay, dün öğle saatlerinde Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi Sütçüler Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Soylu'ya ait fırına gelen İ.A., aracının arka koltuğundan aldığı tüfekle içeri girdi. 4 liralık ekmeği 2,25 liraya sattığı gerekçesiyle Osman Soylu ve ailesini ölümle tehdit eden İ.A., ardından dışarı çıkıp, iş yerine ateş etti.
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