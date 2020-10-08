Tünel çıkışında otomobil ineğe böyle çarptı
Kahramanmaraş’ta Göksun tüneli çıkışında başıboş halde gezen ineğe otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Göksun tünellerinde meydana geldi. Sürücüsünün plakası ve ismi öğrenilemeyen bir otomobil Göksun ilçesinden Kahramanmaraş istikametine seyir halindeyken tünel çıkışında yolda başıboş gezen bir ineğe çarptı. Otomobilin çarptığı inek havada savrulduktan sonra yere düştü. Kazada otomobildekiler yara almazken, ineğin ayağının kırıldığı öğrenildi. Kaza anı tünellerdeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Jandarma küpe numarasından ineğin sahibini arıyor.
En Çok Okunan Haberler
- İsmail Küçükkaya açıkladı: Fatih Portakal neden bıraktı?
- Akdeniz Üniversitesi rektöründen Böcek hakkında açıklama
- AYM Başkanı'ndan 'Özel af' çıkışı
- RTÜK’ten Halk TV'ye yine ceza!
- Akşener'den, İYİ Parti'de yaşanan krize karşı hamle
- Komşuları Özgü Namal'ın eşinin ölümünün ardından konuştu
- Menzil Bakanlığı’nın Recep Abisi
- AKP'li Mehmet Metiner'den Ayhan Bilgen açıklaması
- Mahkemeden Ankaralılara müjde gibi karar
- Muğla’da talan kapısı açıldı
Video Haberler
- A Haber'in kurgu haberi sosyal medyanın diline düştü
- Üniversitelerde eğitim başlayacak mı? İşte o açıklama
- Tünel çıkışında otomobil ineğe böyle çarptı
- İstanbul’da korku dolu anlar kamerada
- Kaynanamı öldürecektim, kısmet kayınpederimeymiş
- İzmir'de ortalık savaş alanına böyle döndü!
- Et döner diye bakın ne yedirmişler?
- Yavaş'ın Berat Albayrak'a ilişkin sözleri gündem oldu
- Pitbull dehşeti! Kanlar içinde kaldı
- Bir anda ortaya çıktı! Hortum paniği kamerada