Tuzla'da otomobil bariyerlere saplandı

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Tuzla'da kontrolünü kaybeden otomobil bariyerlere saplandı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA
18 Haziran 2022 Cumartesi, 17:14

Tuzla'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyere saplandı. Otomobilde sıkışan bir kişi yaralandı. 

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