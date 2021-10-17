tv100 stüdyosunda gerginlik: Tartışma programa damgasını vurdu

17 Ekim 2021 Pazar, 11:06

TV 100 televizyonunda ekranlara gelen "Karşı Mahalle" isimli programa dün akşam yaşanan gerginlik damgasını vurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayetler" açıklaması konuşulduğu sırada Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişimini hatırlattı. Türkgün Gazetesi Ankara Temsilcisi Kadir Yıldız, linç girişiminin “plansız” olduğunu iddiasını dile getirdi.

Erkin, bunun üzerine iddianameden örnekler verdi. Yıldız ise linç girişimini kabul ettiğini belirtti.

Bu diyaloglar sırasında stüdyoda sert tartışmalar yaşandı.