tv100 stüdyosunda gerginlik: Tartışma programa damgasını vurdu
Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin ile Türkgün gazetesi Ankara Temsilcisi Kadir Yıldız arasında canlı yayında sert bir tartışma yaşandı.
TV 100 televizyonunda ekranlara gelen "Karşı Mahalle" isimli programa dün akşam yaşanan gerginlik damgasını vurdu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayetler" açıklaması konuşulduğu sırada Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişimini hatırlattı. Türkgün Gazetesi Ankara Temsilcisi Kadir Yıldız, linç girişiminin “plansız” olduğunu iddiasını dile getirdi.
Erkin, bunun üzerine iddianameden örnekler verdi. Yıldız ise linç girişimini kabul ettiğini belirtti.
Bu diyaloglar sırasında stüdyoda sert tartışmalar yaşandı.
Video Haberler
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi