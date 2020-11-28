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Uçakta arbede çıktı! İşte çığlıkların atıldığı o korku dolu anlar

İzmir-Adana seferini yapan yolcu uçağında, Adana Havalimanı'na iniş yapılacağı sırada, alkollü bir yolcu ile Bergama Belediyespor deplasmanından dönen Kozanspor FK futbolcular arasında arbede yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
28 Kasım 2020 Cumartesi, 12:17

Cep telefonuyla görüntülenen olay sırasında bir kadın yolcu, 'Yeter ya' diyerek çığlık attı. Uçakta görevli hostların arbedeyi yatıştırmaya çalıştığı anlar da kameraya yansıdı.

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