Uçakta arbede çıktı! İşte çığlıkların atıldığı o korku dolu anlar

28 Kasım 2020 Cumartesi, 12:17

Cep telefonuyla görüntülenen olay sırasında bir kadın yolcu, 'Yeter ya' diyerek çığlık attı. Uçakta görevli hostların arbedeyi yatıştırmaya çalıştığı anlar da kameraya yansıdı.